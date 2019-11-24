На проспекте Кузнецова произошло ДТП с припаркованным авто. Виновник скрылся

На проспекте Кузнецова произошло ДТП с припаркованным авто. Виновник скрылся
Место ДТП. Фото: vk.com / группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |

Днем 24 ноября в Красносельском районе черный паркетник толкнул припаркованный автомобиль и скрылся.

Соответствующая видеозапись появилась в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, ДТП произошло в 14:58 на проспекте Кузнецова, 11 к 3. Черный паркетник сильно толкнул припаркованную машину и скрылся с места происшествия.

Теперь владелец пострадавшей машины ищет свидетелей произошедшего, потому что номер паркетника невозможно разобрать на видео.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что поздним вечером 22 ноября на пересечении Выборгского шоссе и улицы Дмитрия Кожемякина в Сертолово в Ленобласти произошло ДТП с участием автомобиля сервиса каршеринга и иномарки.

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На проспекте Кузнецова произошло ДТП с припаркованным авто. Виновник скрылся
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