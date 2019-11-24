В МЧС напомнили об опасности выхода на лед после инцидента в Токсово

В МЧС напомнили о том, что выходить на тонкий лед крайне опасно. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте ГУ МЧС по Ленобласти.

«Выход на тонкий лед – опасен!», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в случае возникновения любой чрезвычайной ситуации нужно срочно звонить в службу спасения по телефону «101». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».

Напомним, сегодня в поселке Токсово Всеволожского района Ленобласти две женщины провались под лед. Инцидент произошел днем 24 ноября. Женщины остались живы, их доставили в больницу.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Ленобласти, заявка о происшествии поступила днем 24 ноября около 15 часов. Прибывшие на место спасатели вытащили женщин из ледяной воды.

С помощью ручных пожарных лестниц, пожарно-спасательной веревки и специальных носилок женщины были вытащены из воды и переданы бригаде скорой медицинской помощи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому горожанам запрещается выходить на лед, начиная с 15 ноября 2019 года. Согласно тексту постановления, петербуржцы не смогут выйти на ледовые покрытия водных объектов Петербурга в период с 15 ноября по 15 января следующего года, а также с 7 марта по 15 апреля следующего года.