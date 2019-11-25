Первый канал не стал показывать зрителям шутку Светлакова о Гусмане

Первый канал не стал показывать зрителям шутку Светлакова о Гусмане
Сергей Светлаков. Фото: ssvetlakov Instagram

Первый канал вырезал из эфира шутку команды «Уральские пельмени», которая прозвучала в программе «Встречи выпускников КВН». Сергей Светлаков пошутил о члене жюри КВН Юлии Гусмане.

Директор и участник «Уральских пельменей» Сергей Исаев огорчился тем, что телезрители не услышали шутку, которая была придумана совместно с Сергеем Светлаковым после этапа «Разминки». Шутка была на тему реакции команды на низкого бала, поставленного Гусманом, передает Ura.ru.

Исаев рассказал, что в итоге между членами жюри КВН и Светлаковым произошел импровизированный диалог, который и был вырезан из эфира. Подробности диалога он не стал раскрывать, надеясь, что запись все-таки будет опубликована на просторах Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стендап-комик рассказал о закулисье КВН. Юморист отметил, что ситуация в телевизионной юмористической игре несправедливая. Он добавил, чтобы смешить – надо платить.

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