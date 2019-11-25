Одежда загорелась на подростке в автосервисе на Суздальском проспекте

Полиция заинтересовалась фактом травмирования 17-летнего подростка в автосервисе в Выборгском районе Петербурга.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 24 ноября медики скорой помощи госпитализировали юношу с ожогами в больницу. Известно, что травмы он заработал в помещении автосервиса.

По словам самого пострадавшего, все произошло из-за внезапно загоревшегося баллона с пропаном. Молодой человек, заметив это, попытался убежать, но огонь уже перекинулся на его куртку.

Другие подробности инцидента придется установить сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти загорелся вагон поезда с серой. В Ленинградской области недалеко от Западной улицы в Гатчине утром, 25 ноября, произошло ЧП на железной дороге.