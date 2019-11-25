В Ленобласти загорелся вагон поезда с серой

В Ленинградской области недалеко от Западной улицы в Гатчине утром, 25 ноября, произошло ЧП на железной дороге.
Вагон товарного поезда с серой охватило пламя, сообщили в «Мойка78».
Информации о причинах возгорания нет. Информации о пострадавших также нет.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что руководителя преступной группы наркоторговцев приговорили к 8 годам и 8 месяцам в колонии.Суд приговорил его к 8 годам и 8 месяцам в исправительной колонии строгого режима. Галанцевом была разработана схема сбыта, которая исключала контакт соучастников друг с другом.