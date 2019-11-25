В Ленобласти загорелся вагон поезда с серой

В Ленинградской области недалеко от Западной улицы в Гатчине утром, 25 ноября, произошло ЧП на железной дороге.

Вагон товарного поезда с серой охватило пламя, сообщили в «Мойка78».

Информации о причинах возгорания нет. Информации о пострадавших также нет.