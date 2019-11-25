Главу группы наркоторговцев осудили на почти 9 лет в Петербурге

Руководителя преступной группы приговорили к 8 годам и 8 месяцам в колонии. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Руководителя преступной группы приговорили к 8 годам и 8 месяцам в колонии. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Невский районный суд вынес приговор по делу Владимира Галанцева. Суд установил ,что он организовал и возглавил группу наркоторговцев на территории Петербурга и Ленобласти.

Галанцева признали виновным в 11 эпизодах приобретения и хранения крупных партий наркотиков, 4 эпизодах сбыта наркотиков и психотропов, а также в покушении на сбыт и отмывании денежных средств.

Суд приговорил его к 8 годам и 8 месяцам в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Петербурга.

Согласно материалам дела, Галанцев с марта 2017 по март 2018 года вел деятельность в сфере незаконного сбыта наркотиков. Он искал источник поступления запрещенных веществ, привозил их домой, расфасовывал и хранил. После сверкти с наркотиками он передавал «закладчикам» как лично, так и через тайники. Галанцевом была разработана схема сбыта, которая исключала контакт соучастников друг с другом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петергофе задержали 44-летнего мужчину. В кармане у него обнаружили 29 свертков с наркотическим веществом.