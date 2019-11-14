В Петергофе у мужчины в кармане нашли 29 свертков с наркотиками

В Петродворцовом районе Петербурга задержали 44-летнего мужчину. В кармане у него обнаружили 29 свертков с наркотическим веществом.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчина был задержан на Привокзальной площади в ходе оперативно-розыскных мероприятий 12 ноября.

На следующий день правоохранители нагрянули в квартиру подозреваемого на Малой Балканской улице. В ходе обысков у него обнаружили белое кристаллообразное вещество массой более 150 г, ведро объемом пять литров с веществом растительного происхождения, упаковочные материалы и электронные весы. Найденное изъято для проведения экспертизы.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области мужчину судят за попытку пронести 25 грамм наркотиков в СИЗО. Вещества он спрятал в вещевую посылку. Обнаружить их удалось во время личного досмотра.