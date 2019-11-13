Житель Ленобласти пойдет под суд за попытку пронести в СИЗО наркотики

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Pixabay

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Pixabay

Прокуратура Ломоносовского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Гатчинского района.

По версии следствия, он пытался пронести в следственный изолятор 25 грамм наркотика.

Согласно материалам дела,14 марта мужчина, находясь в ИВС УМВД России по Гатчинскому району в вещевой посылке получил 25 грамм гашиша. Хитрец пытался пронести его в следственный изолятор №6.Но при поступлении в учреждение наркотики были изъяты во время личного досмотра.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тульской области в городе Донской заключенные использовали кота для передачи наркотиков. Вещества, по версии следствия, прятали в ошейник. Кот был приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. На время расследования его поместили в приют, но он сбежал.