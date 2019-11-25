Трассу Москва-Казань хотят продлить до Владивостока

Трассу Москва-Казань хотят продлить до Владивостока
Об этом сообщили в «Автодоре». Фото:pixabay.com

Планируют продлить трассу, которая соединит Москву с Казанью к 2027 году, до Владивостока.

Глава компании отмечает, что на данный момент рассматривают вариант строительства автодороги до Екатеринбурга, которая пройдет через Урал к 2030 году.

Саму трассу Москва-Казань будут строить в 2 этапа. Сдача первого участка была запланирована на 2024 год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе Ленинградской области поисковики обнаружили ранее неизвестное массовое захоронение времен Великой Отечественной войны. Предполагается, что найденное возле поселка Назия захоронение принадлежит 128 стрелковой дивизии Волховского фронта.

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