В Гидрометцентре предупреждают о резком понижении атмосферного давления

Людмила Паршина, заведующая лабораторией Гидрометцентра, предупредила россиян о резком понижении давления. После рекордно высокого атмосферного давления это будет похоже на «атмосферную впадину».

Как сообщает «Российская газета», атмосферное давление опустится на 15 единиц ниже нормы (до 732 мм рт.ст.) уже к этой пятнице, 29 ноября. При этом, специалист отмечает, что на минувшей неделе давление было рекордно высоким.

Метеочувствительные люди во время таких перепадов могут ощущать головные боли, учащенное сердцебиение и общее ухудшение состояния.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что холодный антициклон принес морозы в Петербург. Погода сегодня ожидается облачная, без осадков. Ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать в течение дня.