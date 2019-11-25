«Автодор» открывает последний участок трассы «Москва — Петербург»

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Трасса М-11 Санкт-Петербург-Москва. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В Петербурге вводят в эксплуатацию последний участок платной трассы М-11 «Москва — Петербург. ГК «Автодор» уже получил соответствующее разрешение, говорится в сообщении госкомпании.

Трасса будет полностью введена в эксплуатацию после открытия заключительного, восьмого этапа на участке от Санкт-Петербургского южного полукольца до КАД в Петербурге.

Новая трасса, соединяющая две столицы, проходит от МКАД до КАД. Длина трассы составляет 669 км. Полностью открыть трассу планируют до конца ноября. Стоимость проезда для автомобилистов составит порядка двух тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин лично откроет платную трассу М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом.

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