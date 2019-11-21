Иванов: Путин лично откроет платную трассу М-11 Москва – Петербург

Президент России Владимир Путин лично откроет платную трассу М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом.

Об этом заявил специальный представитель президента по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.

«В конце этого месяца президент окончательно запустит в эксплуатацию платную дорогу Москва — Санкт-Петербург протяженностью почти 700 километров», — сказал Сергей Иванов, сообщает РИА «Новости».

Скоростная трасса протяженностью в 669 км соединит МКАД и петербургский КАД. Предполагается, что проезд по такой дороге обойдется водителям примерно в две тысячи рублей. Трассу планируется открыть в конце ноября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что рост числа проездов по платной скоростной трассе М-11 «Москва — Петербург» ожидается в два с половиной раза в текущем году — до 11,5 млн, сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор».