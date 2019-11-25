КИО сдал РЖД в аренду дом с жильцами

КИО сдал РЖД в аренду дом с жильцами
Дом на набережной Фонтанки, 117. Фото: gorod.gov.spb.ru

Арбитражный суд постановил взыскать с комитета имущественных отношений более 50 млн рублей в пользу ОАО «РЖД». Деньги ранее были уплачены за аренду земельного участка на набережной Фонтанки, 117.

ОАО «РЖД» заключил договор аренды с КИО в 2006 году. Плата за участок площадью 7 тыс. 253 кв. метра составила около 10 млн рублей в год, сообщает АБН.

Однако, как оказалось, договор аренды был незаконным. Дом 117 на набережной Фонтанки, является многоквартирным. Суд установил, что здание находилось в собственности собственников помещения дома, а значит правовые основание на заключение договора у КИО отсутствовали.

Суд постановил взыскать с комитета 47 млн рублей необоснованного обогащения и более 8 млн рублей за пользование чужими деньгами.

Будет ли решение суда обжаловано, неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчину в Петербурге осудили за продажу арендованного авто.

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