В Ленобласти для предприятий снизят плату за вывоз мусора

В Ленинградской области с 1 декабря снизят нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). О перерасчете рассказал губернатор Александр Дрозденко.
«Чтобы не допустить избыточной нагрузки на бизнес, было принято решение о проведении перерасчета нормативов», — заявил он в ходе видеоконференции с руководителями муниципальных районов 25 ноября.
В процессе перехода на новые правила обращения с ТКО выяснилось, что установленные для коммерческих предприятий нормативы не соответствуют фактическим объемам. В связи с этим в регионе провели дополнительные замеры объемов накопления мусора.
После перерасчета норматив для многих категорий предприятий стал значительно ниже. Так, для промтоварных магазинов и аптек норматив уменьшен на 60%, для общепитов — на 52%, для автозаправок – на 25%.
Приказ, устанавливающий новые нормативы накопления ТКО, сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге для предпринимателей провели серию семинаров на тему «Об отходах производства и потребления».