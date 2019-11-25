В Ленобласти для предприятий снизят плату за вывоз мусора

В Ленобласти провели перерасчет платы за вывоз мусора для предприятий. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

В Ленобласти провели перерасчет платы за вывоз мусора для предприятий. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

В Ленинградской области с 1 декабря снизят нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). О перерасчете рассказал губернатор Александр Дрозденко.

«Чтобы не допустить избыточной нагрузки на бизнес, было принято решение о проведении перерасчета нормативов», — заявил он в ходе видеоконференции с руководителями муниципальных районов 25 ноября.

В процессе перехода на новые правила обращения с ТКО выяснилось, что установленные для коммерческих предприятий нормативы не соответствуют фактическим объемам. В связи с этим в регионе провели дополнительные замеры объемов накопления мусора.

После перерасчета норматив для многих категорий предприятий стал значительно ниже. Так, для промтоварных магазинов и аптек норматив уменьшен на 60%, для общепитов — на 52%, для автозаправок – на 25%.

Приказ, устанавливающий новые нормативы накопления ТКО, сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге для предпринимателей провели серию семинаров на тему «Об отходах производства и потребления».