Смольный решил поселить верховных судей на Охте

В Северной столице на берегах Невы появятся участки для размещения городского Верховного суда. Основные здания будут на Смольной набережной, жилье для судей – на Охте.

По словам председателя Комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев, под строительство судебного квартала передадут участок в «петле развязки Орловского тоннеля» — месте, где ранее планировалось построить новое здание Музея блокады. Как сообщает «ТАСС», судебный департамент и паркинг появятся на бывшей территории «Водоканала», которая уже передана городу.

Григорьев также подчеркнул, что возможность возвращения к строительству развязки тоннеля под Невой будет учтена при проектировании судебного квартала, в настоящее время данный участок не используется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что губернатор Петербурга оценил «Новую Охту». Он остался доволен новым жилым комплексом.