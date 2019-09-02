Беглов оценил «Новую Охту» на отлично

Беглов оценил &#171;Новую Охту&#187; на отлично
Врио губернатора распорядился построить еще одну, специализрованную детскую площадку в новом ЖК. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Врио губернатора Александр Беглов посетил новый жилой комплекс и остался доволен проделанной работой по развитию социальной инфраструктуры в коммерческих помещениях, призвав продолжать эту практику. Также, Беглов отдал распоряжение о постройке специализированной игровой площадки.

В выкупленных городскими властями коммерческих помещениях на первых этажах зданий сейчас располагаются медицинский центр, женская консультация, современная библиотека и центры социальной помощи.

Как сообщает Администрация Санкт-Петербурга, развитие инфраструктуры направлено, в том числе, на то, чтобы сделать окружающую среду доступной для маломобильных граждан. В рамках этого проекта в новой школе микрорайона сейчас набирают два класса учащихся с ограниченными возможностями.

Ранее GazetaSPb сообщала о том, что в ЖК «Новая Охта» приступают к строительству второй школы.

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Беглов оценил «Новую Охту» на отлично