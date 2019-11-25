Семак и его жена снимутся в фильме об африканских детях-альбиносах

Пара хочет привлечь внимание к важной проблеме.

Об этом стало известно сегодня, 25 ноября. Обо всем рассказала Анна Семак в своем Instagram-аккаунте. Она отметила, что в Африке некоторые люди убеждены, что мясо детей-альбиносов считается святым. Из-за этого существует поверье, согласно которому, употребляя его в пищу можно излечиться от страшных болезней. Каннибалы были бы не прочь съесть ребенка целиком, лишь бы добиться поставленной цели, но не хотят садиться в тюрьму. Поэтому сейчас в Африке распространена продажа детских рук, которые можно купить за несколько тысяч долларов.

Анна Семак и Сергей Семак отправятся в Гвинею-Бисау, чтобы сняться в документальном фильме. Они не бронировали отели, а также не планируют маршрут.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак прокомментировал оскорбления в адрес Дзюбы. Он отметил, что к этому можно относиться только негативно.