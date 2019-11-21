Семак прокомментировал оскорбления в адрес Дзюбы

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал оскорбительные выражения в адрес нападающего Артема Дзюбы.

Он отметил, что к этому можно относиться только негативно.

« Фанаты, которые приходят на матчи сборной, должны поддерживать команду нашей страны и переживать за всех игроков», — сказал главный тренер, сообщает «Чемпионат.com».

Инцидент произошел после победного матча против команды Сан-Марино. Болельщики выкрикивали нецензурные выражения в адрес форварда. РФС разыскивает их, чтобы применить санкции.

Сам Дзюба сказал, что не стоит обращать внимания на эту «кучку идиотов».

Напомним, вчера, 19 ноября состоялся последний матч отборочного раунда Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России. Матч закончился со счетом 5:0 в пользу российской сборной. Игра прошла на олимпийском стадионе в Серравалле. В составе сборной Росси отметились Далер Кузяев, Сергей Петров, Алексей Миранчук, Алексей Ионов и Николай Комличенко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин рассказал, что нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба намерен забить в ворота национальной команды Сан-Марино семь голов.