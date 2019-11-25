Россияне раскритиковали Ягудина за спортивное комментирование

Поклонники фигурного катания считают, что ему лучше заняться чем-то другим.

Об этом стало известно 25 ноября. Обо всем сообщает «Чемпионат.com». В интернете появилась петиция, через которую люди пытаются добиться отстранения Ягудина от комментирования спортивных состязаний. Авторам требований не нравится то, как он отзывается в адрес фигуристов – порой комментатор позволяет себе переходить на личности, а этого быть не должно, убеждены подписавшиеся.

Также Ягудин не угодил телезрителям тем, что он заостряет внимание на негативе и редко хвалит. Экс-фигурист всех оценивает по своим понятиям о «мужественности». Поклонникам, например, не понравилось, как Ягудин отозвался об американском фигуристе Джейсоне Брауне.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ягудин рассказал о фигуристке, которую считает сенсацией. Олимпийский чемпион уверен, что Софья Самодурова особенная спортсменка, которой практически нет равных.