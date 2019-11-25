Актер Дмитрий Ульянов рассказал о своем самочувствии

Артист опроверг информацию о своей госпитализации, заверив, что с ним все в порядке.

Об этом стало известно 25 ноября. Обо всем сообщает издание РБК, которому удалось взять комментарий у российского актера Дмитрий Ульянова. Он отметил, что был удивлен, когда прочитал материалы о себе в СМИ. Артист чувствует себя хорошо и данные о госпитализации назвал ложью.

Напоминаем, что информацию о плохом самочувствии Ульянова распространял телеканал РЕН ТВ. Источники говорили, что актер находится в тяжелом состоянии и якобы до больницы он жаловался на боли при ходьбе.

К слову, одним из самых популярных фильмов, в котором снимался Дмитрий Ульянов, называется «72 метра». Также он принимает участие в театральных постановках.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Верник рассказал о своем самочувствии после госпитализации. По предварительным данным, причиной госпитализации стал острый панкреатит. До больницы Верник добрался самостоятельно.