Ловчев прокомментировал скандалы вокруг Дзюбы

Экс- футболист московского «Спартака», а ныне телевизионный эксперт Евгений Ловчев высказался насчет оскорблениями фанатов в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Я считаю, что болельщики могут говорить что хотят, но только в рамках дозволенного. При этом, я не думаю, что на все это надо как-то реагировать. Многие в настоящее время болеют не за, а против, из-за чего и происходят разные скандалы», — сказал Ловчев, сообщает «Советский спорт».

Он также отметил, что Дзюбе не стоит реагировать на поведение фанатов.

Напомним, во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» (0:0) фанаты «Спартака» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Артема Дзюбы.

Похожий инцидент произошел после победного матча против команды Сан-Марино. Болельщики выкрикивали нецензурные выражения в адрес Артема Дзюбы. РФС разыскивает их, чтобы применить санкции. Сам Дзюба сказал, что не стоит обращать внимания на эту «кучку идиотов». Напомним, 19 ноября состоялся последний матч отборочного раунда Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России. Матч закончился со счетом 5:0 в пользу российской сборной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что оскорблявшим нападающего национальной команды Артема Дзюбы фанатам грозит запрет на посещение матчей сборной России в Петербурге на Евро-2020.