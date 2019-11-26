В России хотят обязать маркировать домашних животных

Минсельхоз разработал законопроект об обязательной идентификации животных при помощи чипов и татуировок. Документ внесут на рассмотрение в Госдуму до конца этого года.

Как сообщают «Известия», маркировке будут подлежать следующие домашние животные: кошки, собаки, мелкий и крупный рогатый скот, пушные звери, пчелы, рыбы, свиньи, верблюды, олени, лошади, ослы и мулы. Предполагается, что эту процедуру можно будет сделать бесплатно.

Хозяин животного сможет сам выбрать способ идентификации: татуировка, бирка или чип.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти могут начать штрафовать за самовыгул животных. Законопроект о наказании для хозяев питомцев, отпускающих животных гулять в одиночестве, был принят депутатами областного ЗакСобрания в первом чтении. Наказание предусматривает административный штраф в размере от двух до трех тысяч рублей.