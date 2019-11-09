В Ленобласти могут начать штрафовать за самовыгул животных

Законопроект о наказании для хозяев питомцев, отпускающих животных гулять в одиночестве, был принят депутатами областного ЗакСобрания. Фото: pixabay

Законопроект о наказании для хозяев питомцев, отпускающих животных гулять в одиночестве, был принят депутатами областного ЗакСобрания. Фото: pixabay

Владельцев домашних животных, отпускающих питомцев на прогулку самостоятельно, будут штрафовать на сумму до трех тысяч рублей.

Законопроект о наказании для хозяев питомцев, отпускающих животных гулять в одиночестве, был принят депутатами областного ЗакСобрания в первом чтении. Наказание предусматривает административный штраф в размере от двух до трех тысяч рублей.

Согласно законопроекту, граждане обязаны не допускать перемещения питомцев за пределы места содержания без присмотра. Подчеркивается, что речь идет, в особенности, о местах возле проезжей части, в лифтах, дворах «многоэтажек», а также на спортивных и детских площадках.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России с 1 ноября введены новые штрафы для водителей.