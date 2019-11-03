В России с 1 ноября введены новые штрафы для водителей

В России с 1 ноября введены новые штрафы для водителей
Данные меры позволят увеличить безопасность пассажиров. Фото: pixabay

С ноября водителей частных автобусов и грузовиков обязали платить штрафы за проезд без тахографов, а также их блокировку.

Нововведения коснутся также владельцев пассажирских автомобилей, в которых предусмотрено 8 и более мест, а также грузовиков, масса которых превышает 3,5 тонны. За проезд без тахографов автомобилистам придется заплатить штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, компаниям — от 15 до 25 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 20 до 50 тысяч рублей.

Как заявляет председатель Госдумы Вячеслав Володин, данные меры позволят увеличить безопасность пассажиров. С помощью тахографа появится возможность контролировать транспортные компании, чтобы она не отправляли в рейс уставших или переработавших водителей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, что изменится в жизни россиян с 1 ноября.

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