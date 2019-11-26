Ушел из жизни актер из «Золотого теленка» Виктор Семенов

Ушел из жизни актер из &#171;Золотого теленка&#187; Виктор Семенов
Виктор Семенов. Фото: instagram.com/tagankatheatre

В Москве скончался заслуженный артист России Виктор Семенов на 77-м году жизни, сообщает «Театр на Таганке» в Facebook.

Театр на Таганке выразил свои соболезнования родным и близким актера. О причинах смерти не говорится. Дата и время прощания с Семеновым станут известны позднее.

Виктор Семенов родился в 1943 году. В 1966 году он выпустился из ВГИКа, получив актерское образование и в том же году устроился в московский Театр драмы и комедии на Таганке.

В Театре на Таганке он был задействован в следующих спектаклях: «Добрый человек из Сезуана», «Мастер и Маргарита», «Гамлет», «Калека с Инишмана» и многих других.

В кино Семенов попал в 1961 году, наиболее известные его роли — «Золотой теленок», «Марш Славянки», «Карусель» и «Если есть паруса».

В 2000 году Виктора Семенова удостоили звания Заслуженный артист России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что умер старейший солист балета Мариинского театра Владимир Лопухов.

актер виктор семенов смерть театр на таганке
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мигранта отвезли в лес, отобрали деньги и подвезли к «Ломоносовской»
Полиция поймала мужчину, обокравшего четыре квартиры на Васильевском
Массовое ДТП ограничило движение на Рябовском путепроводе
В Ленобласти под колесами иномарки погиб пешеход
Сотни человек пострадали в мощном землетрясении в Албании
На шоссе Революции маршрутка перекрыла движение транспорта
Ушел из жизни актер из «Золотого теленка» Виктор Семенов
Паровозик» из пяти машин спровоцировал пробку на проспекте Славы