Ушел из жизни актер из «Золотого теленка» Виктор Семенов

В Москве скончался заслуженный артист России Виктор Семенов на 77-м году жизни, сообщает «Театр на Таганке» в Facebook.

Театр на Таганке выразил свои соболезнования родным и близким актера. О причинах смерти не говорится. Дата и время прощания с Семеновым станут известны позднее.

Виктор Семенов родился в 1943 году. В 1966 году он выпустился из ВГИКа, получив актерское образование и в том же году устроился в московский Театр драмы и комедии на Таганке.

В Театре на Таганке он был задействован в следующих спектаклях: «Добрый человек из Сезуана», «Мастер и Маргарита», «Гамлет», «Калека с Инишмана» и многих других.

В кино Семенов попал в 1961 году, наиболее известные его роли — «Золотой теленок», «Марш Славянки», «Карусель» и «Если есть паруса».

В 2000 году Виктора Семенова удостоили звания Заслуженный артист России.

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