Массовое ДТП ограничило движение на Рябовском путепроводе

Массовая авария, в которой столкнулись шесть машин, произошла на Рябовском путепроводе во Всеволожском районе Ленинградской области.

Как рассказали автомобилисты в петербургской группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте», столкновение шести автомобилей произошло около девяти утра на Рябовском путепроводе по направлению во Всеволожск. Автомобили-участники аварии заняли одну полосу из двух.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», длина пробки на Рябовском шоссе сейчас составляет около 2,5 километров. Также «встала» вся Андреевская улица, примыкающая к шоссе

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на шоссе Революции маршрутка перекрыла движение транспорта. Участники движения объезжают ДТП по встречной полосе.