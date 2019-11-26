Subaru отзывает несколько тысяч автомобилей в России

«Субару Мотор» отзовет почти 7,5 тысяч машин. Фото: pixabay

«Субару Мотор» отзовет почти 7,5 тысяч машин. Фото: pixabay

Дилер Subaru отзывает из России более семи тысяч автомобилей. Причина в технических неполадках при программировании блока управления двигателем, сообщили в Росстандарте.

По данным ведомства, компания «Субару Мотор» отзовет почти 7,5 тысяч машин, реализованных в течение последних двух лет. Среди моделей: Impreza, Forester и XV. Отмечается, что ошибка в программировании блока управления двигателем может стать причиной короткого замыкания.

Кроме того, в некоторых машинах, которые оснащены жгутами проводов и модулями зажигания, есть возможность перегорания предохранителя, из-за чего может остановиться двигатель.

Отозванные автомобили проверят и при необходимости перепрограммирую блока управления двигателем, а также заменят катушку зажигания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2020 году в России ожидается рост цен на автомобили.