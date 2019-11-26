На Коломяжском прикрыли подпольный цех по заготовке мяса для шавермы

На Коломяжском прикрыли подпольный цех по заготовке мяса для шавермы
Подпольный цех по разделке курицы. Фото: vk.com/extra_call

Сотрудники «Потребительского отдела» главка МВД России нашли незаконный цех по переработке мяса курицы в Приморском районе Петербурга.

Как сообщают в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург», в помещении подпольного цеха мясники разделывали птицу на филе для последующей продажи и реализации в шавермах и пирожковых. Полуфабрикаты содержались в антисанитарных условиях.

Так, правоохранители выявили, что туши разделывались на покрытом картоном столе, а мясо хранили в полиэтиленовых пакетах, что не соответствует СанПиНу. Кроме того, сотрудники цеха не смогли предоставить необходимую документацию на продукт.

Полиция и Россельхознадзор займется нелегальными поставщиками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция прикрыла подпольное казино на севере Петербурга. Из нелегального казино были изъяты 17 системных блоков, 16 мониторов, 16 клавиатур и другое оборудование, необходимое для проведения азартных игр.

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На Коломяжском прикрыли подпольный цех по заготовке мяса для шавермы