Златан Ибрагимович намекнул на переход в шведский клуб

Златан Ибрагимович намекнул на переход в шведский клуб
Златан Ибрагимович.Фото: .instagram.com/iamzlatanibrahimovic

Шведский нападающий Златан Ибрагимович намекнул на клуб, в котором будет выступать.

Ибрагимович выложил в Instagram новое видео с изображением футболки клуба из Швеции, на которую наносится фамилия форварда.

Экипировка принадлежит «Хаммарбю» — команде из Стокгольма, обладающей титулом чемпиона страны 2001 года.

Накануне стало известно, что «Лос-Анджелес Гэлакси», за который на протяжении двух последних сезонов выступал Ибрагимович, объявил об уходе шведского нападающего. Контракт, который истекает 31 декабря, продлен не будет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что игроки сине-бело-голубых Малком и Эммануэль Маммана, получившие травмы, восстанавливаются согласно планам медиков. Вскоре футболисты вернутся на поле. Ожидается, что Малком пополнит основной состав уже к началу зимнего сезона.

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