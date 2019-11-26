«Хаммарбю» опроверг информацию о переходе Ибрагимовича

«Хаммарбю» опроверг информацию о переходе Ибрагимовича
Златан Ибрагимович.Фото: .instagram.com/iamzlatanibrahimovic

Аксель Першаген, менеджер по коммуникациям клуба «Хаммарбю» из Стокгольма прокомментировал информацию о подписании Златана Ибрагимовича.

«Златан еще не присоединился к нам. Если бы он подписал контракт, эта информация бы уже появилась на нашем сайте», — заявил он, сообщает Twitter-канал Nitwik Football.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что шведский нападающий Златан Ибрагимович намекнул на клуб, в котором будет выступать.

Ибрагимович выложил в Instagram новое видео с изображением футболки клуба из Швеции, на которую наносится фамилия форварда.

Экипировка принадлежит «Хаммарбю» — команде из Стокгольма, обладающей титулом чемпиона страны 2001 года. Накануне стало известно, что «Лос-Анджелес Гэлакси», за который на протяжении двух последних сезонов выступал Ибрагимович, объявил об уходе шведского нападающего. Контракт, который истекает 31 декабря, продлен не будет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что игроки сине-бело-голубых Малком и Эммануэль Маммана, получившие травмы, восстанавливаются согласно планам медиков. Вскоре футболисты вернутся на поле. Ожидается, что Малком пополнит основной состав уже к началу зимнего сезона.

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