Дома из клееного бруса – современный формат строительства

Сегодня в малоэтажном строительстве домов большим спросом пользуются технологии с применением дерева. Это и неудивительно, ведь жилье получается уютным, теплым, эстетически привлекательным, долговечным. К тому же, в этом сегменте цены приемлемы для огромной части населения, нет нужды в обустройстве дорогого фундамента, а сроки возведения объектов относительно небольшие. И здесь потребители оказываются перед выбором из широкого спектра материалов, серьезно различающихся не только своими внешними, но и техническими характеристиками. Среди всего разнообразия предложений особого внимания заслуживает клееный брус, быстро получивший популярность за счет впечатляющего списка своих достоинств.

Особенности клееного бруса

Отличительной характеристикой этого материала является очень низкая влажность: не более 15%, а обычно лишь около 12%. Это обеспечивает практически полное отсутствие усадки возведенных зданий, что существенно сокращает сроки строительства домов. Нет нужды ждать полгода, пока дерево придет к своей конечной форме, можно сразу же приступать к чистовой отделке и справлять новоселье.

Изготовление материала по специальной технологии, где надежно склеиваются между собой точно подогнанные и тщательно высушенные ламели, исключает появление зазоров, трещин и других дефектов. Эта основа имеет высокие параметры огнестойкости, выглядит роскошно даже без дополнительной отделки, не требует применения утеплителей. За счет того, что она изготавливается из хвойных пород деревьев, в доме всегда присутствует благоприятный микроклимат, особенно полезный для аллергиков, людей с проблемами бронхов и легких.

Как стать владельцев дома из клееного бруса?

Сегодня с решением вопросов строительства не возникает сложностей. На таких сайтах, как https://domnamillion.ru/catalog/doma-iz-kleenogo-brusa/, специализированные компании предлагают возведение дома мечты с реализацией всех сопутствующих этапов.

На плечи профессионалов можно переложить разработку проекта, геодезические изыскания на обустраиваемом участке, закладку фундамента, изготовление самого дома и его сборку с последующей отделкой. Сегодня можно заказать разработку индивидуального решения или выбрать один из типовых проектов. Последние находятся в открытом доступе в каталогах на сайтах компаний, их можно рассмотреть в деталях с помощью описаний, фотографий готовых объектов.

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