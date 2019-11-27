Петербуржцы смогут выйти на лед только после 15 января

Петербуржцы смогут выйти на лед только после 15 января
Петербуржцам запрещено выходить на лед до 15 января. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил запрет, согласно которому горожане не смогут выйти на ледовую поверхность до 15 января 2020 года.

Смольный составил период запрета выхода на лед с учетом прогноза синоптиков. Жители Петербурга смогут выйти на лед лишь после 15 января, когда вода окончательно замерзнет и нахождение на льду будет безопасным.

Кроме того, Комитет по вопросам законности подготовил график рейдов. Специалисты будут контролировать потенциально опасные места и предотвращать выход людей на тонкий лед.

Нарушителей постановления главы города будут штрафовать на пять тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в МЧС напомнили об опасности выхода на лед после инцидента в Токсово. Напомним, в поселке Токсово Всеволожского района Ленобласти две женщины провались под лед. Женщины остались живы, их доставили в больницу.

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