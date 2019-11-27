Петербуржцы смогут выйти на лед только после 15 января

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил запрет, согласно которому горожане не смогут выйти на ледовую поверхность до 15 января 2020 года.

Смольный составил период запрета выхода на лед с учетом прогноза синоптиков. Жители Петербурга смогут выйти на лед лишь после 15 января, когда вода окончательно замерзнет и нахождение на льду будет безопасным.

Кроме того, Комитет по вопросам законности подготовил график рейдов. Специалисты будут контролировать потенциально опасные места и предотвращать выход людей на тонкий лед.

Нарушителей постановления главы города будут штрафовать на пять тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в МЧС напомнили об опасности выхода на лед после инцидента в Токсово. Напомним, в поселке Токсово Всеволожского района Ленобласти две женщины провались под лед. Женщины остались живы, их доставили в больницу.