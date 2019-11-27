Большинство россиян согласны перейти на фриланс

Большинство совершеннолетних россиян (72%) рассматривают возможность увольнения с постоянной работы и перехода на фриланс.

Согласно результатам опроса, проведенного НПФ Сбербанка и сервисом «Работа.ру», практический каждый третий россиянин (27%) назвал возможность перехода на фриланс «очень вероятной». А против фриланса высказались 8% респондентов, сообщает РБК.

По мнению россиян, основными рисками и угрозами при работе фрилансером являются финансовая нестабильность, отсутствие пенсионных взносов и сложности при получении кредита.

Гендиректор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий считает, что такие результаты неудивительны и отвечают мировым тенденциям. Ожидается, что через несколько десятков лет на фриланс перейдет около 60% мирового населения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург вошел в топ-5 самых комфортных городов для фрилансеров.