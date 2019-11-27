После обращения Госдумы Apple исправили ошибки с отображением Крыма

После обращения Госдумы Apple исправили ошибки с отображением Крыма
Apple исправили принадлежность Крыма. Фото:https://pixabay.com/

Компания Apple исправила ошибку в приложении «Погода». Крым в приложении карт и «Погода» не отображался как территория России. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

В Госдуме также сообщили, что все ошибки устранили, но комитет будет следить за отображением полуострова, чтобы «не было возврата назад».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Госдума РФ одобрила в третьем чтении законопроект, позволяющий признавать граждан иностранными агентами. Поправки приравнивают физлиц к СМИ. Иноагентами могут быть признаны люди, которые распространяют материалы СМИ-иноагентов или участвуют в их создании.

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