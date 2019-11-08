В Совфеде предложили распространить на блогеров штрафы для иноагентов

Поправки в законодательство об иноагентах прошли первое чтение. Фото: pixabay

Поправки в законодательство об иноагентах прошли первое чтение. Фото: pixabay

Совет Федерации ко второму чтению планирует внести поправки в закон о штрафах для СМИ — иностранных агентов, расширив его на физических лиц.

Если это одобрят все инстанции, блогеров, которых сочтут иноагентами, смогут штрафовать наравне с изданиями, сообщает РБК.

Поправки в законодательство об иноагентах прошли первое чтение. В прошлом году Госдума одобрила предложение вносить в список иноагентов блогеров и штрафовать СМИ-иноагенты за нарушения. Новые поправки распространяют на физлиц требования к СМИ-иноагентам.

Критерием для получения статуса иноагента является иностранное финансирование СМИ, в том числе со стороны госструктур других государств.

Сейчас наказания для нарушителей установлены на уровне 100 тыс. руб. либо арест на срок до 15 суток для физлиц. Для должностных лиц — в размере 200 тыс. руб. и для юридических лиц — 5 млн руб.

Закон, который приравнивает блогеров к СМИ-иноагентам, могут принять до конца этого года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что министерство юстиции включило фонд Алексея Навального в список иностранных агентов.