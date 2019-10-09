Минюст: фонд Навального спонсируют Испания и США

Минюст: фонд Навального спонсируют Испания и США
Алексей Навальный. Фото: https://vk.com/navalny

Министерство юстиции включило фонд Алексея Навального в список иностранных агентов. В ведомстве объяснили, почему.

Представители Минюста сообщили, что организацию Навального спонсировали из Испании и США. Как пишет РИА Новости, к таким выводам в министерстве пришли после того, как факты получения Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) материальных средств из-за рубежа были опубликованы в СМИ в материалах о работе фонда.

После этого решения, директор ФБК, Иван Жданов опубликовал запись в своем twitter-аккаунте. Жданов подчеркнул, что организация никогда не взаимодействовала с иностранными спонсорами и намерена обжаловать решение Минюста в суде.

Нахождение в списке иностранных агентов означает предоставление дополнительной отчетности по работе Фонда.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что координатора петербургского штаба Навального решили сменить после прошедших выборов.

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