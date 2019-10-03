Штаб Навального в Петербурге решил сменить координатора после выборов

В петербургском Штабе Алексея Навального ищут нового координатора. На сайте организации объявили открытый конкурс на вакантную должность.

Причиной кадровых перестановок стало завершение избирательной компании, рассказал корреспонденту Gazeta.SPb действующий координатор штаба Александр Шуршев.

«Завершилась избирательная компания. Будут новые направления в работе штаба. Новые люди будут этим заниматься», — сказал он.

Должность координатора, по словам Шуршева, никому предложена не была. Возглавить штаб может любой желающий.

«Любой гражданин может поучаствовать. Проводится открытый конкурс для того, чтобы выбрать лучшего кандидата», — уточнил он.

Продолжит ли Шуршев работу в штабе, пока неизвестно. Сейчас координатор занят поиском приемника.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в петербургском штабе Навального прошли обыски.