Стало известно, на что петербуржцы чаще всего берут кредиты

Стало известно, на что петербуржцы чаще всего берут кредиты
Только в прошлом году населению было выдано 778 млрд рублей кредитов. Фото: Pixabay

Чаще всего петербуржцы берут кредиты на покупку электроники, бытовой техники, дорогостоящих лекарств, лечение и отдых. Ежемесячно примерно треть своих доходов семья должна тратить на ипотеку. Об этом заявил доцент кафедры сравнительных политических исследований Северо-Западного института управления РАНХиГС экономист Павел Усанов.

В Петербурге, как и в России в целом, существенно вырос спрос на кредитование физических лиц. Только в прошлом году населению было выдано 778 млрд рублей кредитов, сообщили в СЗИУ РАНХиГС.

Эксперт также отметил, что растущая задолженность петербуржцев перед банками объясняется экономической ситуацией в стране, когда реальные доходы россиян не повышаются уже шестой год подряд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент России Владимир Путин заявил о том, что ипотечные каникулы в РФ начнёт распространяться на все ипотечные кредиты. Данную инициативу одобрили в ЦБ. Намерение ввести так называемые ипотечные кредитные каникулы для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации прозвучало во время оглашения послания Федеральному собранию.

банки кредиты эксперты
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Депутат предложил объявить кредитную амнистию с 2020 года
Стало известно, на что петербуржцы чаще всего берут кредиты
В Кремле призвали трезво смотреть на ситуацию с возможными санкциями WADA
Беглов подписал закон об отмене льгот для производителей пальмового масла
Путин открыл скоростную платную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург
Съемки фильма Sardar Udham перекроют улицы Петербурга
Имущество завода троллейбусов могут распродать на публичных торгах
КДК оштрафовал «Спартак» за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы