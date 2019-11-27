Стало известно, на что петербуржцы чаще всего берут кредиты

Только в прошлом году населению было выдано 778 млрд рублей кредитов. Фото: Pixabay

Только в прошлом году населению было выдано 778 млрд рублей кредитов. Фото: Pixabay

Чаще всего петербуржцы берут кредиты на покупку электроники, бытовой техники, дорогостоящих лекарств, лечение и отдых. Ежемесячно примерно треть своих доходов семья должна тратить на ипотеку. Об этом заявил доцент кафедры сравнительных политических исследований Северо-Западного института управления РАНХиГС экономист Павел Усанов.

В Петербурге, как и в России в целом, существенно вырос спрос на кредитование физических лиц. Только в прошлом году населению было выдано 778 млрд рублей кредитов, сообщили в СЗИУ РАНХиГС.

Эксперт также отметил, что растущая задолженность петербуржцев перед банками объясняется экономической ситуацией в стране, когда реальные доходы россиян не повышаются уже шестой год подряд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент России Владимир Путин заявил о том, что ипотечные каникулы в РФ начнёт распространяться на все ипотечные кредиты. Данную инициативу одобрили в ЦБ. Намерение ввести так называемые ипотечные кредитные каникулы для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации прозвучало во время оглашения послания Федеральному собранию.