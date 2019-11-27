Новую скоростную трассу М-11 «Москва-Петербург» назвали «Нева»

Президент России Владимир Путин на церемонии открытия платной автодороги М-11 Москва — Санкт-Петербург озвучил название магистрали.

Новая трасса получила название «Нева». Название выбрано по результатам общественного голосования.

Среди вариантов названия были «Валдай», «Две столицы» и «Нева». Последний вариант набрал наибольшее количество голосов.

«Так и назовем», — сказал глава государства, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что запуск автотрассы поможет развитию российских регионов и предложил наградить тех, кто ее строил.

Сегодня, 27 ноября, президент России Владимир Путин открыл скоростную платную трассу М-11 Москва – Санкт-Петербург.

Скоростная трасса протяженностью в 669 км соединит МКАД и петербургский КАД. Проезд по такой дороге будет стоить от 1331 до 2020 рублей, а время в пути займет от 5 до 6 часов. Отметим, что общая стоимость строительства М-11 составляет более 459 млрд рублей. Идея строительства этой трассы появилась еще в начале нулевых, но была реализована только сейчас. Строительство трассы не обошлось без скандалов, куда можно отнести и протесты из-за Химкинского леса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что рост числа проездов по платной скоростной трассе М-11 «Москва — Петербург» ожидается в два с половиной раза в текущем году — до 11,5 млн, сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор».