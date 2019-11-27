В Петербургском метро рассказали, что нельзя делать машинисту

Жителям города рассказали что запрещено делать машинистам подземного транспорта.

Пресс-служба метрополитена Санкт-Петербурга сообщила, что машинистам запрещается во время работы слушать музыку, радио, пользоваться телефоном, потому что во время движения поезда машинист должен слушать сообщения диспетчера и пассажиров. Телефон, музыка мешают выполнению рабочих обязанностей.

Также работники метро отметили, что в кабине поезда может находиться только один машинист. Никто кроме него не имеет право находиться в кабине во время движения поезда. Самим машинистам также запрещено ездить в кабине «пассажиром».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что в Санкт-Петербурге утром, 25 ноября, произошёл сбой в системе оплаты проезда. Сбой длился около 3-х минут. В данный промежуток времени люди не могли оплатить проезд банковскими картами.