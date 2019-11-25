В Петербургском метро произошел сбой оплаты проезда картами

В Петербургском метро произошел сбой оплаты проезда картами
Система дала сбой в 10 утра. Фото:http://baltphoto.ru

В Санкт-Петербурге утром, 25 ноября, произошёл сбой в системе оплаты проезда.

Сбой длился около 3-х минут. В данный промежуток времени люди не могли оплатить проезд банковскими картами. Из-за данного инцидента первый и последний турникеты были отключены.

Платежные системы дали сбой из-за проблем со стороны банков-эквайеров.

На данный момент всё работает в штатном режиме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии на КАД. В Петербурге на внешнем кольце КАД водитель иномарки устроил «гонку», которая завершилась против его воли. В результате инцидента другие машины не повреждены. Сведения о состоянии водителя не приводятся.

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В Петербургском метро произошел сбой оплаты проезда картами