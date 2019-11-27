Смольный планирует построить на М-11 развязку до аэропорта Пулково

В Петербурге могут построить развязку на трассе М-11 в направлении аэропорта Пулково. О планах рассказал губернатор Александр Беглов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Развязка призвана облегчить доступ к Пулково и снизить нагрузку на Пулковское шоссе. В реализации проекта Петербург рассчитывает на поддержку федерального центра, сообщил Беглов.

«Мы с министерством говорили на эту тему, нам справиться с задачей будет сложно», — приводит его слова «Коммерсантъ».

Губернатор подчеркнул, что в документах предусмотрено строительство дополнительных съездов с М-11.

Напомним, 27 ноября в Петербурге открыли платную автомагистраль М-11, соединяющую Петербург и Москву. Дорога получила название «Нева».

Сейчас на трассе М-11 в Петербурге обустроено две развязки: на пересечении с КАД и в створе Софийской улицы.