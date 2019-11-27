На Тореза прорвало трубу с горячей водой

На Тореза прорвало трубу с горячей водой
Прорыв трубы на Тореза. Скриншот видео: vk.com/spb_today

В Выборгском районе Петербурга 27 ноября прорвало трубу с горячей водой. Паром затянуло участок на пересечении проспекта Тореза и улицы Есенина.

Вода, по словам очевидцев, залила проезжую часть. Видимость на дороге ограничена.

«Машины едут по кипятку, огромная пробка в обе стороны, лучше туда не соваться», — отметила свидетельница происшествия.

Нарушение произошло на трубопроводе диаметром 500 мм. На месте работает аварийная бригада ГУП «ТЭК СПб».

«Информация по отключениям пока выясняется», — сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

Сообщение об аварии поступило диспетчерам около 16:00. На ремонт трубы такого диаметра отводится двадцать часов. Однако теплоэнергетики обещают справиться раньше.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трубу ТЭКа прорвало у дома 11 по улице Вавилова.

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