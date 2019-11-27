Быстро, выгодно и безопасно: как купить счастливые квадратные метры

Одни скажут «повезло», другие — «иначе и быть не могло». Сегодня купить квартиру можно так же легко, как сделать заказ по интернету. В компания «Этажи» максимально упростили все этапы сделки. Рассмотрим, за счёт чего в «Этажах» сделки с недвижимостью проходят быстрее, выгоднее и безопаснее, чем можно представить.

Шаг 1: поиск квартиры

В первую очередь, при покупке недвижимости нужно выбрать подходящую квартиру или дом. В базе компании «Этажи» тысячи объектов — при таком выборе точно можно найти идеальный вариант по оптимальной цене. Специалисты по недвижимости сделают выбор простым и быстрым, расскажут о плюсах и минусах каждого варианта. «Этажи» имеют глубокую аналитику и создают инструменты для оценки объектов недвижимости, это помогает продавцам определять оптимальную рыночную стоимость, а покупателям получить объективный торг. Мобильное приложение компании позволяет выбирать будущий дом, не отвлекаясь от повседневных дел, ведь вся недвижимость города после установки будет в вашем смартфоне.

Шаг 2: оформление ипотеки

Следующий важный шаг при покупке недвижимости, если не хватает накоплений, — оформление ипотеки. В «Этажах» ипотечный кредит можно оформить, не выходя из офиса. Специалисты по ипотеке подают заявки по единой анкете и одному пакету документов сразу в несколько банков. Благодаря партнерству «Этажей» с банками, можно получить скидку на ипотечную ставку*. В два раза дешевле обойдется и страхование, оформить заявку на него можно тоже в офисе компании.

Шаг 3: оформление сделки

Услуги всех необходимых для совершения сделки специалистов осуществляются в одном офисе: подбор недвижимости, оформление ипотеки и страховки, полное юридическое сопровождение. Таким образом, клиент экономит более 50 часов. Все клиенты компании получают сертификат «Гарантии безопасности сделки» — это 100% защита денежных средств. Юристы проверяют всю документацию до заключения сделки, чтобы предотвратить возможные сложности. Если трудности всё же возникли, то юристы компании защищают интересы клиента в суде, а в случае утери прав собственности «Этажи» вернут деньги за недвижимость из собственного фонда. Сертификат гарантии безопасности сделки выдается бесплатно и действует бессрочно. Приятным сюрпризом для новосёлов станет карта программы лояльности «Этажи Бонус» — множество уникальных скидок на товары и услуги по ремонту, отделке помещений, на бытовую технику, мебель и даже в кафе и рестораны. Отличный подарок на новоселье!

*Гарантия низкой ставки заключается в предоставлении консультационных и посреднических услуг по получению положительного решения банка о выдаче ипотечного кредита для клиента по стандартным условиям кредитования Банка/кредитной организации, предоставляемым в рамках программы ипотечного кредитования или с учетом скидки по процентной годовой ставке, предоставляемой клиентам компании «Этажи». Компания «Этажи» гарантирует, что подача заявки на одобрение ипотеки через компанию «Этажи» не может привести к увеличению ставки, по сравнению с самостоятельным обращением в кредитную организацию/Банк за ипотечным кредитом по соответствующей программе, с учетом даты подачи заявки, срока кредитования, первоначального взноса, суммы кредита, вида приобретаемой и/или закладываемой недвижимости, оплаты/неоплаты комиссий банка за снижение процентной ставки, заключении аналогичного договора страхования, с привлечением тех же созаемщиков, поручителей и залогодателей, по тому же пакету документов, что и при подаче через Компанию «Этажи». При подаче заявки через компанию «Этажи», банками-партнерами предоставляются скидки по годовой процентной ставке, надбавки к ставке отсутствуют. Финансовую услугу по кредитованию оказывает Банк ВТБ (ПАО): «Ипотека. Готовое жилье» с процентной ставкой за пользование кредитом 9,8% годовых (9,1% с учетом скидки, предоставляемой клиентам Компании “Этажи”). В рамках данной программы в Банке ВТБ (ПАО) можно получить кредит на приобретение готового жилья; валюта кредита – рубли; срок кредитования кратен году плюс 2 месяца и варьируется от 14 месяцев до 362 месяцев (до при первоначальном взносе не менее 10% (5% при наличии государственного сертификата на Материнский (Семейный) Капитал) Процентная ставка Банка фиксированная, при первоначальном взносе до 20% ставка повышается на 0,7%. Минимальная сумма кредита – 600 000 рублей; максимальная – 60 000 000 рублей. Комиссия за выдачу кредита в Банке ВТБ (ПАО) – отсутствует. Обеспечение по кредиту – залог объекта недвижимости. Досрочное погашение (полное/частичное) без ограничений по сумме, без штрафов и моратория. Дополнительные расходы по кредиту: обязательное страхование объекта недвижимости после оформления права собственности на него. Страхование жизни и трудоспособности заемщика и страхование риска утраты права собственности на недвижимость — по желанию (при отсутствии комплексного ипотечного страхования ставка увеличивается на 1%). Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель (при наличии)) соответствуют требованиям Банка и предоставили полный пакет необходимых документов. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без указания причин. Условия действительны с 25.09.2019 по 31.12.2019. Банк ВТБ (ПАО). Ген.лицензия банка РФ № 1000 от 08.07.2015

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