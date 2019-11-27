«Зенит» объявил состав на матч с «Лионом». Дзюба и Дриусси выйдут с первых минут

Тренерский штаб петербургского «Зенита» определил стартовый состав на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Лионом».

С первых минут на поле выйдут Дзюба и Дриусси, сообщили в пресс-службе питерского клуба.

Полностью состав выглядит следующим образом:

Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Вилмар Барриос, Бронислав Иванович, Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Далер Кузяев, Артем Дзюба, Магомед Оздоев, Ярослав Ракицкий и Вячеслав Караваев.

Запасные: Александр Васютин, Игорь Смольников, Йордан Осорио, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Роберт Мак, Алексей Сутормин.

Матч состоится на «Газпром Арене» в среду, 27 ноября. Начало назначено на 20:55 по московскому времени.

«Зенит» сыграет в матче против «Лиона» в лазурной форме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что матч ТВ» не будет транслировать матч 18-го тура РПЛ между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Вместо трансляции матча на телеканале будет транслироваться выпуск программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».