«Зенит» всухую обыграл «Лион»

Победу команде принесли голы Артема Дзюбы и Магомеда Оздоева.

Встреча команд состоялась сегодня, 27 ноября, на «Газпром Арене в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Счет открыл нападающий «сине-бело-голубых» Артем Дзюба, который забил гол на 42-минуте. Затем удачно атаковал ворота французской команды Магомед Оздоев – ему это удалось на последних минутах встречи. При этом соперники не отличились ни одним голом, так что матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Зенита».

Сейчас «сине-бело-голубые» занимают второе место в группе G. Шансы выйти в плей-офф растут с каждой победой. К слову, за триумфом наших ребят наблюдали почти 52 тысячи человек – в том числе президент УЕФА Александер Чеферин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» объявил состав на матч с «Лионом». Дзюба и Дриусси выйдут с первых минут.