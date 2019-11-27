Кончаловский о рассказал о дочери, которая впала в кому 6 лет назад

Режиссер надеется, что его ребенок выздоровеет.

Об этом стало известно сегодня, 27 ноября. Обо всем российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче «Познер» на Первом канале. Он отметил, что его дочь Мария находится в коме уже на протяжении шести лет после ДТП. Режиссер заверил, что его главная цель – чтобы дочь выздоровела после перенесённых трудностей и продолжила жить.

Напоминаем, что инцидент произошел во Франции в 2013 году. Она получила черепно-мозговую травму и впала в кому. Кончаловский и его супруга решили перевезти ее в Россию, сейчас состояние Марии улучшается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Анталье петербурженка впала в кому после инсульта. 31-летняя Кира приехала на популярный турецкий курорт 13 октября. Спустя несколько дней девушка почувствовала себя плохо, у нее стали неметь конечности, а речь стала неясной и спутанной.