В Анталье петербурженка впала в кому после инсульта

Туристка из Санкт-Петербурга, отдыхавшая в Анталье со своей матерью и четырехлетней дочерью, впала в кому после инсульта.

31-летняя Кира Шиловская приехала на популярный турецкий курорт 13 октября. Спустя несколько дней девушка почувствовала себя плохо, у нее стали неметь конечности, а речь стала неясной и спутанной. Первой неладное заподозрила мать туристки. Она отправилась за помощью врачей, однако за время ожидания у девушка захрипела и изо рта у нее пошла пена.

Прибывшие медики решили, что у пациентки приступ эпилепсии, однако впоследствии пришли к выводу, что это был инсульт. На данный момент Кира Шиловская по-прежнему находится в Турции, врачи не дают разрешения на её транспортировку в Петербург. Туристка впала в кому и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ДТП в Анталье пострадали 15 российских туристов.