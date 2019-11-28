В подвале магазина на Новочеркасском обнаружили полусгнивший голый труп

В подвале магазина на Новочеркасском обнаружили полусгнивший голый труп
Новочеркасский проспект, 51. Фото: google.maps

В Красносельском районе Петербурга найден труп. Тело обнаружили в подвале одного из домов по Новочеркасскому проспекту в состоянии сильных гнилостных изменений.

Обо всем стало известно в среду, 27 ноября. Около 12 часов в отдел полиции обратился 36-летний сотрудник службы безопасности продуктового магазина. По словам мужчины, в подвале дома №51 он увидел мертвого мужчину без одежды. На вид погибшему 40-45 лет. Неподалеку от него были обнаружены вещи: темного цвета куртка и штаны, кроссовки.

Как стало известно gazeta.spb.ru, сотрудник магазина пояснил, что подвальное помещение всегда закрыто на магнитный замок, ключи есть только у сотрудников магазина. Также в подвал приходили сотрудники различных служб (сантехники, электрики).

Тело было направлено в морг для проведения судмедэкспертизы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о мужчине и женщины, которые обчистили магазин «Дикси». Они набрали продуктов на крупную сумму, однако платить не собиралсиь.

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