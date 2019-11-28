Совершаева записала прощальное обращение

Совершаева записала прощальное обращение
Прощальное обращение Любови Совершаевой. Фото: gov.spb.ru

Вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева записала прощальное обращение. Она поблагодарила всех за совместную работу и объявила о начале нового этапа.

Основными достижениями на посту Совершаева назвала принятие важных для города решений и получение внимания к Петербургу со стороны федерального центра. В городе, как отметила чиновница, удалось запустить проекты, дающие «импульс развития».

«Я оставляю должность с чувством выполненного долга. Всех благодарю за большую совместную работу, но впереди новый важнейший этап — подготовка к выборам в Государственную думу 2021 года и выборным кампаниям различного уровня в регионах Северо-западного федерального округа», — рассказала Совершаева.

Она подчеркнула, что возвращается к своей основной деятельности. Сейчас, по словам Совершаевой, регионы СЗФО представлены в федеральной повестки не только успехами, но и конфликтными общественно-политическими сюжетами.

«Накопились задачи, которые требовали решения еще вчера», — добавила она.

Во фронт работы Совершаевой в том числе войдет подготовка в выборам глав Ленинградской и Архангельской областей в 2020 году.

Напомним, Любовь Совершаева возвращается на работу в полпредство СЗФО. Её задачи в Смольном распределены между двумя новыми вице-губернаторами — Ириной Потехиной и Валерием Пикалёвым. Их кандидатуры утвердили на заседании Законодательного собрания Петербурга 27 ноября.

вице-губернатор любовь совершаева новости спб полпредство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Купчино нашли предполагаемого виновника токсичных запах
Не проснулись: иномарки устроили ДТП при выезде со двора на Танкиста Хрустицкого
Прокуратура требует выплатить работникам «Метростроя» 2,2 млн рублей
Диетолог рассказала, кому нельзя есть хурму
В Петербурге трое пытались похитить иномарку за 1,3 млн рублей
Орел получил условный за ДТП под наркотиками на Литейном
Жители Сланцев в недоумении: часть города оцепили силовики
Совершаева записала прощальное обращение